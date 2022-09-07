Rusya vanayı kapattı Avrupa’da gaz paniği arttı! Enerji tasarrufu yapmayanı hapse atacaklar

İsviçre'nin eski Konfederasyon Başkanı ve mevcut Ekonomi Bakanı Guy Parmelin, tedbirlerinin polis tarafından denetlenmesi ihtimali hakkında, "Polis devleti değiliz. Tedbirlerin kontrolü için polis her eve girmeyecek fakat seçilen bazı noktalar teftiş edilecek" dedi. Enerji krizinin ülkede faaliyet gösteren Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'ndeki (CERN) deneylerin durmasına yol açabileceği de belirtildi.