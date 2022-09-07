Rusya vanayı kapattı Avrupa'da gaz paniği arttı! Enerji tasarrufu yapmayanı hapse atacaklar
Rusya'nın Kuzey Akım gazını süresiz kısmasıyla iyice panikleyen Avrupa'da her gün birbirinden ilginç önlemler gündeme geliyor. Ardı ardına yeni tasarruf tedbirleri açıklayan Avrupa'da hapis cezası bile gündemde. Fabrikalar kepenk kapatıyor, şirketler iflas ediyor.
Giriş Tarihi: 07.09.2022
06:58 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022
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Rusya'nın Kuzey Akım gazını süresiz kısmasıyla iyice panikleyen Avrupa'da her gün birbirinden ilginç önlemler gündeme geliyor. Fransa'da hükümet, enerji tasarrufu için tren seferlerini azaltmayı hedefliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İtalya'da restoranlar, elektrik faturalarındaki artış nedeniyle ışıkları söndürüp mum yakmaya başladı. Almanya'da binalar ve anıtlar artık estetik amaçlı aydınlatılmıyor, aydınlatıcı reklamlar saat 22.00'den sonra kapatılıyor. Tasarruf tedbirlerine uymayanlara ise çeşitli cezalar veriliyor. Dün bu konudaki en ilginç haber de İsviçre'den geldi.
3 YILA KADAR… İsviçre'de Blick gazetesinde yer alan haberde, kışın yeterli doğalgaz bulunmaması durumunda gaz ile ısıtılan evlerde odaların ısı seviyesinin 19, sıcak su seviyesinin ise 60 dereceyle sınırlandırılacağı kaydedildi. Elektrikli sobaların da kullanımının yasaklanacağı, evlerdeki sauna ve yüzme havuzlarının soğuk tutulacağı belirtildi.
Enerji sıkıntısının acil duruma gelmesi halinde hükümetin öngördüğü tasarruf tedbirlerine uymayanların 3 yıla kadar hapis veya para cezasıyla cezalandırılabileceği vurgulandı.
İsviçre'nin eski Konfederasyon Başkanı ve mevcut Ekonomi Bakanı Guy Parmelin, tedbirlerinin polis tarafından denetlenmesi ihtimali hakkında, "Polis devleti değiliz. Tedbirlerin kontrolü için polis her eve girmeyecek fakat seçilen bazı noktalar teftiş edilecek" dedi. Enerji krizinin ülkede faaliyet gösteren Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'ndeki (CERN) deneylerin durmasına yol açabileceği de belirtildi.