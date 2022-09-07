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Petrol fiyatlarında sert düşüş! Günlük düşüş yüzde 3’ü aştı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.09.2022 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022
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Petrol fiyatlarında sert düşüş! Günlük düşüş yüzde 3’ü aştı

Son dakika haberi... Brent petrolün varil fiyatı, artan resesyon endişelerinin talep görünümünü olumsuz etkilemesiyle uluslararası piyasalarda 89 dolar seviyelerine geriledi.

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