Karar Resmi Gazete'de: Şirket mevduatları sigorta kapsamına alındı
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; bankalardaki mevduatlar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) sigorta kapsamına alındı. Halen 200 bin lira olan limit kapsamında gerçek kişiler gibi şirket ve kurumların bankalardaki mevduatları da TMSF sigorta kapsamında olacak.
Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.
ŞİRKETLERİN MEVDUATLARI TMSF SİGORTA KAPSAMINA ALINDI
Halen 200 bin lira olan limit kapsamında gerçek kişiler gibi şirket ve kurumların bankalardaki mevduatları da TMSF sigorta kapsamına alındı.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"MADDE 1- 7/11/2006 tarihli ve 26339 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "tasarruf mevduatı ve gerçek kişilere ait" ibaresi "resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar haricindeki tüm mevduat ve" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "gerçek kişiler adına açılmış olan ve münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan" ibaresi "resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar haricindeki" olarak, aynı fıkrada yer alan "her bir gerçek kişi için" ibaresi "her bir kişi için" olarak ve aynı fıkranın (a) bendinde yer alan "Tasarruf mevduatı" ibaresi "Mevduat" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"a) İlgili kredi kuruluşunun hâkim ortakları ya da nitelikli pay sahiplerine, bunların kontrolünde bulunan tüzel kişilere, gerçek kişi hâkim ortakların ana, baba, eş ve velâyet altındaki çocuklarına ait mevduat ve katılım fonu ile diğer hesaplar.
b) İlgili kredi kuruluşunun yönetim veya müdürler kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları ile bunların tek başına veya birlikte kontrol ettiği tüzel kişiler ve ortaklıklar ile ana, baba, eş ve velâyet altındaki çocuklarına ait mevduat ve katılım fonu ile diğer hesaplar."
MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin üçüncü bölüm başlığı "Mevduat ve Katılım Fonu Sigorta Primlerinin Tahsili" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 7 nci ve 9 uncu maddelerinin birinci fıkrasında yer alan "Tasarruf mevduatı" ibareleri "Mevduat" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "tasarruf mevduatı" ibaresi "mevduat" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 7- Bu Yönetmeliğin;
a) 3,7 ve 8 inci maddeleri yayımı tarihinde,
b) Diğer maddeleri 28/8/2022 tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu Başkanı yürütür."
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