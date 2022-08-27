Türkiye kış turizmi için 1 milyon Rus turisti bekliyor!

500 BİNİ ANTALYA'YA

1 milyon Rus turist hedefinde en büyük operasyon Antalya'ya planlanıyor. Bu kapsamda 500 bin Rus turistin Antalya'ya getirilmesi hedefleniyor. Anex Tour yetkililerinden edinilen bilgilere göre, THY sadece Antalya'ya günde 10 uçuş gerçekleştirecek. Ortalama 2 bin Rus turist taşıyacak bu uçaklarla ayda 60 bin Rus getirilecek. Diğer havayollarının da operasyonları eklendiğinde Antalya'ya aylık 100 bin Rus turistin getirilmesi planlanıyor. Anex yetkilileri, "Antalya'da ayda 100 bin Rus turisti rahatlıkla yakalayacağımızı öngörüyoruz. 5 ayda 500 binin de üzerine çıkarak 600-650 bini görebiliriz" dedi.