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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den ABD'nin tehdit dolu mektubuna ilişkin net açıklama: Endişeye gerek yok

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.08.2022 Güncelleme Tarihi: 26.08.2022
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den ABD’nin tehdit dolu mektubuna ilişkin net açıklama: Endişeye gerek yok

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Türk iş dünyası örgütlerine iletilen mektubun iş çevrelerimizde bir endişe yaratması anlamsızdır. Türkiye dünyanın en önemli siyasi ve ekonomik güç merkezlerinden biridir. İş dünyamız devletinin gücünü her zaman yanında hissetmelidir." dedi.

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