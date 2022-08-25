Ödemelere yüzde 100 iyileştirme! Bakanlık duyurdu! O bedellerde değişikliğe gidildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, SUT'ta yapılan değişiklikle, Sağlık Hizmetleri İşlem Puanlarına Yönelik Olarak Sağlık Uygulama Tebliği düzenlemeleri kapsamında, sağlık hizmeti sunumunun sürekliliği sağlanarak SUT'ta yer alan diyaliz tedavilerinin de bulunduğu tüm paket ve diş işlem puanlarında yüzde 40 oranında artış yapıldı.