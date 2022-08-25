Nobel ödüllü iktisatçıdan çarpıcı sözler: Agresif faiz artışları enflasyonu ve fiyatları yükseltiyor
Columbia Üniversitesi Profesörü ve Nobel ödüllü iktisatçı Joseph Stiglitz, faizleri çok agresif artıran merkez bankalarının fiyat artışlarını tetiklediğini savundu. Stiglitz, “Faizleri artırmak arz tarafındaki problemleri çözmüyor. Hatta daha da kötüleştirebilir çünkü arz sıkıntılarına yönelik daha fazla yatırım yapılması gerekir.” ifadelerini kullandı.
Columbia Üniversitesi Profesörü ve Nobel ödüllü iktisatçı Joseph Stiglitz, Bloomberg News'e yaptığı açıklamada, arz yönlü enflasyonu hafifletmek için faizleri çok agresif artıran merkez bankalarının fiyat artışlarını tetiklediğini savundu.
FAİZLERİN ARTIRILMASI BU YATIRIMLARI ZORLAŞTIRIYOR
Faizleri artırmanın arz tarafındaki problemleri çözmediğini belirten Stiglitz, "Hatta daha da kötüleştirebilir çünkü arz sıkıntılarına yönelik daha fazla yatırım yapılması gerekir. Ancak faizlerin artırılması bu yatırımları zorlaştırıyor" değerlendirmesinde bulundu.
DAHA FAZLA ENFLASYONA YOL AÇABİLİR
Stiglitz, şirketlerin iş hacmi kaybetmeden fiyatları artırabildiği "piyasa gücünün" ABD ve diğer ekonomilerde işaretlerinin görüldüğünü aktararak, standart faiz artışı öneren ekonomik modellerinin daha fazla enflasyona yol açabileceğini bildirdi.
FAİZ ARTIŞLARI FİYATLARI YÜKSELTİYOR
ABD konut piyasasına atıfta bulunan Stiglitz, ev sahiplerinin yüksek faiz maliyetini kiracılara yansıtarak fiyat artışını beslediklerini belirtti.
Stiglitz, "Faiz artırmanın daha fazla gıda ve enerji üretimine ve arz sorunlarını çözmeye nasıl bir katkısı olabilir? Katkısı olacağını düşünmüyorum. Faiz artışı sorunların temeline inmiyor, durumu kötüleştirme riski barındırıyor." ifadelerini kullandı.
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