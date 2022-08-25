Nobel ödüllü iktisatçıdan çarpıcı sözler: Agresif faiz artışları enflasyonu ve fiyatları yükseltiyor

FAİZLERİN ARTIRILMASI BU YATIRIMLARI ZORLAŞTIRIYOR

Faizleri artırmanın arz tarafındaki problemleri çözmediğini belirten Stiglitz, "Hatta daha da kötüleştirebilir çünkü arz sıkıntılarına yönelik daha fazla yatırım yapılması gerekir. Ancak faizlerin artırılması bu yatırımları zorlaştırıyor" değerlendirmesinde bulundu.