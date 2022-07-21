Son dakika: Avrupa Merkez Bankası'dan faiz kararı! 11 yıl sonra bir ilk
Son dakika haberleri... Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika faizini 50 baz puan artırdı.
Avrupa Merkez Bankası (ECB), 11 yıl sonra ilk kez üç temel politika faizinde artışa gitti.
ECB'den yapılan açıklamada, bankanın üç temel politika faizini 50 baz puan artırdığı ifade edildi. Ekonomistlerin beklentisi faizlerin 25 puan artırılacağı yönündeydi.
Açıklamada, bankanın refinansman faizinin yüzde 0,00'dan yüzde 0,50'ye, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranının yüzde -0,50'den yüzde 0,00'a, marjinal faiz oranının ise yüzde 0,25'ten yüzde 0,75'ye yükseltildiği bildirildi.
ECB, beklentinin üzerindeki faiz artırımı kararıyla negatif faiz dönemine de son vermiş oldu.
Banka bu adımla birlikte, 2011 yılının Temmuz ayından bu yana ilk kez faiz artırımına gitmiş oldu.
ECB karar metninde, Bankanın kriz araçlarının kullanımının piyasada önceden tahmin edilebilen adımlarla sınırlı olmadığı belirtilerek, "Gelecek toplantılarda faiz oranlarının daha da normalleşmesi olası" ifadesi kullanıldı.
Bankanın para politikasının efektif bir şekilde uygulanabilmesi ve Avro Bölgesi'nde ekonomilerdeki farklı hızdaki toparlanma nedeniyle TPI'nın (Geçiş dönemi koruma enstrümanı) gerekli bir araç olduğu kaydedilerek, para politikası normalleşmesinde TPI'nın, Avro Bölgesi'nde oynaklığın artmaması için kullanılacağı ifade edildi.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde daha önce, "Eğer daha yüksek enflasyonun beklentileri tehdit ettiğini görürsek teşvikleri daha hızlı bir şekilde geri çekeriz" ifadesini kullanarak 25 baz puanın üzerinde bir faiz artışına açık kapı bırakmıştı.
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