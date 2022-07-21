Son dakika: Avrupa Merkez Bankası’dan faiz kararı! 11 yıl sonra bir ilk

ECB karar metninde, Bankanın kriz araçlarının kullanımının piyasada önceden tahmin edilebilen adımlarla sınırlı olmadığı belirtilerek, "Gelecek toplantılarda faiz oranlarının daha da normalleşmesi olası" ifadesi kullanıldı.

Bankanın para politikasının efektif bir şekilde uygulanabilmesi ve Avro Bölgesi'nde ekonomilerdeki farklı hızdaki toparlanma nedeniyle TPI'nın (Geçiş dönemi koruma enstrümanı) gerekli bir araç olduğu kaydedilerek, para politikası normalleşmesinde TPI'nın, Avro Bölgesi'nde oynaklığın artmaması için kullanılacağı ifade edildi.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde daha önce, "Eğer daha yüksek enflasyonun beklentileri tehdit ettiğini görürsek teşvikleri daha hızlı bir şekilde geri çekeriz" ifadesini kullanarak 25 baz puanın üzerinde bir faiz artışına açık kapı bırakmıştı.