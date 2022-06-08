Küresel finans krizinin ayak sesleri! Ünlü milyarder uyardı: Fed faiz indirmek zorunda kalacak
Dünya merkez bankaları öncüsü Fed 2022 yılıyla beraber, on yılların en yüksek enflasyon rakamları sonrası sıkı para politikası adımları atarak yıllar sonra faiz artırım sürecine girdi. Ancak ABD ekonomisinin sürpriz bir şekilde daralması işleri karıştırdı. Hem yüksek enflasyon hemde daralma süreci resesyon endişelerini körükleyerek 'Stagflasyon krizi' sinyali verdi. Dünyaca ünlü yatırımcı Ray Dalio, merkez bankalarının yeniden faiz indirmek zorunda kalacağını ifade ederek dikkat çeken açıklamalar yaptı.
ABD'de enflasyonun 40 yılın rekorunu kırması sonrası Fed, sıkı para politikası adımlarını hızlandırak önce faiz artırım, ardından bilanço azaltma sürecine girdi. Ekonomide çarkları döndüren düşük faiz ortamının yerini sıkı para politikasına bırakacağı ortamı ile ABD ekonomisinin küçülme göstermesi resesyon endişelerini artırdı.
ABD EKONOMİSİ ALARM VERİYOR
ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde beklentilerin aksine yüzde 1,4 daraldı. Ekonomistler bu yılın ilk çeyreğinde beklentilerin aksine küçülme gösteren ABD ekonomisinin, yüzde 1,1 büyümesini öngörmüştü.
ŞAHİN FED YENİ DARALMALARI GETİRİR Mİ?
Ekonomide çarkları döndüren düşük faiz ortamının yerini sıkı para politikasına bırakacağı ortama girilirken, ABD ekonomisinin küçülme göstermesi resesyon endişelerini artırdı.
Artan enerji maliyetlerinin, tedarik krizlerinin yaşandığı bir dönemde Fed, 41 yılın en yüksek enflasyonunu baskılamak adına faiz artırımlarına ve bilanço küçültme adımları attı.
Bu durumun ABD ekonomisi için yeni daralmaları beraberinde getirebileceği yönünde endişeler arttı.
"SIKI PARA POLİTİKASININ ACISI BÜYÜYECEK, YENİDEN FAİZ İNDİRECEKLER"
ABD başta olmak üzere küresel ekonomiye dair AFR'ye röportaj veren dünyaca ünlü yatırımcı Ray Dalio, 'Birçok finansal varlıkta düzeltmelere ya da aşağı yönlü hareketlere neden olabilecek bir sıkılaştırma sürecinde olduğumuza inanıyoruz. Bunun acısı çok büyüyecek ve merkez bankalarını 2024'te ABD'de yapılacak bir sonraki başkanlık seçimine yakın bir dönemde yeniden para politikalarını gevşetmeye zorlayacak' değerlendirmesinde bulundu.
RAY DALIO: STAGFLASYONA NEDEN OLABİLİR
Vadeli piyasalar da halihazırda ABD ve İngiltere'nin dahil olduğu diğer gelişmiş ekonomilerde 2 yıla yakın bir süre zarfında faizlerin düşürüleceğini fiyatlıyor. Ancak mevcut durumda 60'ın üzerinde merkez bankası enflasyonu düşürmek için faiz artırırken, piyasalar da faiz artırım hızlarının nasıl olacağına odaklanmış durumda.
Dalio , "Bu, stagflasyona neden olacak yapısal bir enflasyon durumu" ifadelerini kullandı.
STAGFLASYON NEDİR?
Stagflasyon, ekonomide hem resesyon (Durgunluk-daralma) hem de enflasyon durumunun aynı anda görüldüğü durumu ifade eder. Hem durgunluk hem de enflasyon yaşandığı dönemlerde bu iki durumun birbirini tetikleyerek büyütmesi durumunda ekonomik kriz gerçekleşir.
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