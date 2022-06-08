Küresel finans krizinin ayak sesleri! Ünlü milyarder uyardı: Fed faiz indirmek zorunda kalacak

RAY DALIO: STAGFLASYONA NEDEN OLABİLİR

Vadeli piyasalar da halihazırda ABD ve İngiltere'nin dahil olduğu diğer gelişmiş ekonomilerde 2 yıla yakın bir süre zarfında faizlerin düşürüleceğini fiyatlıyor. Ancak mevcut durumda 60'ın üzerinde merkez bankası enflasyonu düşürmek için faiz artırırken, piyasalar da faiz artırım hızlarının nasıl olacağına odaklanmış durumda.

Dalio , "Bu, stagflasyona neden olacak yapısal bir enflasyon durumu" ifadelerini kullandı.

STAGFLASYON NEDİR?

Stagflasyon, ekonomide hem resesyon (Durgunluk-daralma) hem de enflasyon durumunun aynı anda görüldüğü durumu ifade eder. Hem durgunluk hem de enflasyon yaşandığı dönemlerde bu iki durumun birbirini tetikleyerek büyütmesi durumunda ekonomik kriz gerçekleşir.