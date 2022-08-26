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Ünlü iktisatçı faiz artırımlarını eleştiriyor! Josef Stiglitz: Faiz artırımları fiyatları artırıyor

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Giriş: 26.08.2022 11:04
Artan enerji maliyetlerinin ve yüksek enflasyon oranlarının ardından, küresel merkez bankaları faiz artırım kararı aldı. Ancak artan faizler, ekonomik aktivitelerde yavaşlamayı da beraberinde getirdi. Nobel ödüllü iktisatçı Profesör Josef Stiglitz, bu faiz artırımlarını eleştirdi. Ünlü iktisatçı, "Faizleri artırmak, arz problemlerini daha da kötüleştirebilir" dedi.
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