Ağustos ayı enflasyon oranı ne kadar 2022? TÜİK TEFE TÜFE Ağustos ayı beklentisi açıklandı mı? Kira zam oranı...
Ağustos ayı enflasyon oranı ne kadar 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere her ayın ilk günlerinde Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından enflasyon rakamları açıklanıyor. Bununla birlikte kira artış oranı da belirleniyor. Peki, Ağustos ayı enflasyon oranı ne kadar 2022? TÜİK TEFE TÜFE Ağustos ayı beklentisi açıklandı mı? Kira zam oranı...
Ağustos ayı enflasyon oranı ne kadar 2022? TÜİK TEFE TÜFE Ağustos ayı beklentisi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri ile bir çok kalemde maaş da etkileniyor. Bilindiği üzere emekli maaş zam oranı 6 aylık enflasyon oranları neticesinde belirleniyor. Peki, Ağustos ayı enflasyon oranı ne kadar 2022? TÜİK TEFE TÜFE Ağustos ayı beklentisi açıklandı mı? Kira zam oranı...
AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayı Enflasyon verilerini 5 Eylül günü saat 10.00'da açıklayacak.
AĞUSTOS AYI BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ağustos ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Ankette yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisi ilk kez yüzde 70'in üzerine çıktı. Yıl sonu dolar/TL beklentisi de 19 seviyesini aştı.
2022 yılı Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcı tarafından yanıtlandı, sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.
Buna göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 69,94 iken, bu anket döneminde yüzde 70,60 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 40,23 iken, bu anket döneminde yüzde 41,99 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 24,27 ve yüzde 24,35 olarak gerçekleşti.
TEMMUZ ENFLASYON RAKAMLARI
TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 2,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 45,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79,60 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 49,65 olarak gerçekleşti.
Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 25,79 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 119,11 ile ulaştırma oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı temmuzunda bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde eksi 0,85 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, temmuzda bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 6,98 ile sağlık oldu.
Temmuzda, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 10 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 128 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.
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- Ağustos ayı enflasyon oranı ne kadar 2022? TÜİK TEFE TÜFE Ağustos ayı beklentisi açıklandı mı? Kira zam oranı...
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