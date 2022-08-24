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İcralık borçlara devlet desteği: 6 milyon kişinin 30 milyar TL'lik borcu tasfiye edilecek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.08.2022 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022
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İcralık borçlara devlet desteği: 6 milyon kişinin 30 milyar TL’lik borcu tasfiye edilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 6 milyon kişinin 30 milyar TL'lik borcunun tasfiye edileceğini açıkladı. Dar gelirliler için hazırlanan yeni destek paketinde iki ana unsur olacak. Buna göre; vatandaşların borcu kamu maliyesinden karşılanmış olacak. Bir milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlarını devlet üstlenecek. 5 milyona yakın ailenin ise 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek. İşte detaylar...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, icra ve haciz sorunlarına ilişkin hazırlanan yeni destek paketi konusunda bilgi verdi.

Paketle birlikte 6 milyona yakın vatandaşın icra takibine düşen 30 milyar lira civarındaki borcu tasfiye edilecek.

2 BİN LİRAYA KADAR OLAN BORÇ İCRADAN DÜŞECEK

Bakan Nebati'nin açıklamasına göre, paket iki ayaklı olacak. Buna göre; 5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek.

KAMU MALİYESİNDEN KARŞILANACAK

Ailelerin borçlu olduğu şirketler, icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterecek ve vergiden düşecek. Böylece bu kapsamdaki vatandaşların borcu kamu maliyesinden karşılanmış olacak.

İCRALIK BORÇLAR İÇİN DEVLET DESTEĞİ

Paketin ikinci ayağını ise takibi varlık yönetim şirketleri tarafından yapılan icradaki borçlar oluşturacak.

Bir milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlarını devlet üstlenecek.

ELEKTRİK SU DOĞALGAZ ABONELİKLERİNDEN KAYNAKLI BORÇLAR

Nebati, vatandaşlara destek sağlanacak borçların önemli bir kısmının temel ihtiyaçlara tekabül eden elektrik, su, doğalgaz, telefon aboneliklerinden kaynaklandığını belirterek, "Kamu maliyesine önemli bir yük getirmeden bu borçların tasfiyesini amaçlıyoruz. Bu borçlarda varlık yönetim şirketleri ve işletme hesabına göre defter tutan şirket veya kurumlar alacaklı tarafı oluşturuyor. Borçlular ise gerçek kişi. Vatandaşlar 30 milyar liraya yakın icra borç yükünden kurtulacak. Bu sayede küresel ekonomik kriz ve salgının en fazla etkilediği alt gelir düzeyindeki vatandaşların icralık borçlarının tasfiyesi gerçekleşecek." diye konuştu.

MECLİS'TEN YASA ÇIKARILACAK

Düzenleme Meclis'ten yasa çıkarılarak yürürlüğe girecek.

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