EXXEN üyelik ne kadar, kaç TL 2022? EXXEN Spor paketi nasıl alınır, aynı anda kaç kişi izleyebilir?

EXXEN SPOR'A NASIL ÜYE OLABİLİRİM?

Exxen Spor'a üye olmak oldukça basit ve kolaydır. Ancak Trabzonspor Kopenhag maçının başlamasına kısa saatler kaldığı için yoğunluk sebebiyle üyelik oluşturmanız uzun sürebilir. Öncelikle Exxen'in resmi internet sitesine (exxen.com) giriş yapılır. Ardından ana sayfada yer alan "Ad soyad ve e-Posta" alanları doldurulur. Daha sonra güvenlikli bir şifre ile telefon numarası eklenir. Sonunda ise 'Üyelik sözleşmesi kabul edilerek' devam et butonuna tıklanır ve ilk adım bu şekilde tamamlanır. Daha sonra Exxen Spor üyelik başlığı altında yer alan 'incele' seçeneğine tıklanır. Son olarak ise kendinize ait en uygun fiyatlı paketi seçerek satın alım gerçekleştirilir. Ödemenizin onaylanmasıyla birlikte satın aldığınız paketi anında kullanmaya başlayabilirsiniz.