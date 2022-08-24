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EXXEN üyelik ne kadar, kaç TL 2022? EXXEN Spor paketi nasıl alınır, aynı anda kaç kişi izleyebilir?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.08.2022
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EXXEN üyelik ne kadar, kaç TL 2022? EXXEN Spor paketi nasıl alınır, aynı anda kaç kişi izleyebilir?

EXXEN üyelik ne kadar, kaç TL 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Kopenhag'ı ağırlıyor. Spor severler, kritik maçı izlemek için Exxen'e nasıl üye olacağı merak ediliyor. Peki, EXXEN üyelik ne kadar, kaç TL 2022? EXXEN Spor paketi nasıl alınır, aynı anda kaç kişi izleyebilir?

EXXEN üyelik ne kadar, kaç TL 2022? EXXEN Spor paketi nasıl alınır, aynı anda kaç kişi izleyebilir? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Kopenhag'ı ağırlıyor. Spor severler, kritik maçı izlemek için Exxen üyelik için detayları merak ediyor. Peki, EXXEN üyelik ne kadar, kaç TL 2022? EXXEN Spor paketi nasıl alınır, aynı anda kaç kişi izleyebilir?

EXXEN SPOR'A NASIL ÜYE OLABİLİRİM?

Exxen Spor'a üye olmak oldukça basit ve kolaydır. Ancak Trabzonspor Kopenhag maçının başlamasına kısa saatler kaldığı için yoğunluk sebebiyle üyelik oluşturmanız uzun sürebilir. Öncelikle Exxen'in resmi internet sitesine (exxen.com) giriş yapılır. Ardından ana sayfada yer alan "Ad soyad ve e-Posta" alanları doldurulur. Daha sonra güvenlikli bir şifre ile telefon numarası eklenir. Sonunda ise 'Üyelik sözleşmesi kabul edilerek' devam et butonuna tıklanır ve ilk adım bu şekilde tamamlanır. Daha sonra Exxen Spor üyelik başlığı altında yer alan 'incele' seçeneğine tıklanır. Son olarak ise kendinize ait en uygun fiyatlı paketi seçerek satın alım gerçekleştirilir. Ödemenizin onaylanmasıyla birlikte satın aldığınız paketi anında kullanmaya başlayabilirsiniz.

EXXEN SPOR ÜYELİĞİ NE KADAR? EXXEN SPOR FİYAT LİSTESİ 2022

Exxen aylık reklamlı paket 69.80 TL. Reklamsız aylık paket ise 79.80 TL'dir.

EXXEN SPOR'DA TEK MAÇ SATIN ALINIYOR MU?

Spor severler Exxen'de tek maç izlemek için paket arayışı içerisinde ancak platformun tek maç seçeneği şuana kadar ne yazık ki bulunmuyor.

EXXEN'DE DENEME ÜYELİĞİYLE MAÇ İZLENİR Mİ?

Exxen, platformunu kullanıcıların geneline yaymak için çeşitli aralıklarda, çeşitli kampanyalar düzenliyor. Son olarak düzenlenen kampanyada deneme sürümü ve 1 TL'ye Exxen üyelik gibi alternatifler mevcut ancak Exxen Spor, bu kategoride olmadığı için deneme üyeliğiyle Exxen Spor'da maç izleyemezsiniz.

TRABZONSPOR KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Kopenhag maçı Exxen Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yayın haklarını elinde bulunduran Exxen haricinde, maçı izleyebileceğiniz alternatif kanal ya da platform bulunmamaktadır.

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