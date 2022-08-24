İcra borçları silinecek, silindi mi? İcra borçlarına af mı geldi, dosya kapatma nasıl yapılır?
İcra borçları silinecek, silindi mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 6 milyon kişinin 30 milyar TL'lik borcunun tasfiye edileceğini açıkladı. Açıklama sonrasında borcu olan vatandaşlar süreç hakkındaki detayları merak ediyor. Peki, İcra borçları silinecek, silindi mi? İcra borçlarına af mı geldi, dosya kapatma nasıl yapılır?
İcra borçları silinecek, silindi mi? İcra borçlarına af mı geldi, dosya kapatma nasıl yapılır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 6 milyon kişinin 30 milyar TL'lik borcunun tasfiye edileceğini açıkladı. Peki, İcra borçları silinecek, silindi mi? İcra borçlarına af mı geldi, dosya kapatma nasıl yapılır?
İCRALIK BORÇLAR İÇİN DEVLET DESTEĞİ
Paketin ikinci ayağını ise takibi varlık yönetim şirketleri tarafından yapılan icradaki borçlar oluşturacak.
Bir milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlarını devlet üstlenecek.
BAKAN NEBATİ: 30 MİLYAR LİRAYA YAKIN BORÇ TASFİYE EDİLECEK
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati düzenlemeyi NTV'ye anlattı.
Nebati, vatandaşlara destek sağlanacak borçların önemli bir kısmının temel ihtiyaçlara tekabül eden elektrik, su, doğalgaz, telefon aboneliklerinden kaynaklandığını belirtti.
Bakan Nebati, "Kamu maliyesine önemli bir yük getirmeden bu borçların tasfiyesini amaçlıyoruz. Bu borçlarda varlık yönetim şirketleri ve işletme hesabına göre defter tutan şirket veya kurumlar alacaklı tarafı oluşturuyor. Borçlular ise gerçek kişi. Vatandaşlar 30 milyar liraya yakın icra borç yükünden kurtulacak. Bu sayede küresel ekonomik kriz ve salgının en fazla etkilediği alt gelir düzeyindeki vatandaşların icralık borçlarının tasfiyesi gerçekleşecek." dedi.
Düzenleme Meclis'ten yasa çıkarılarak yürürlüğe girecek.
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