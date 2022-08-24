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Bakan Nebati'den 'vergi istisnası' açıklaması: Çalışmalar hızlandırılacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.08.2022 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022
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Bakan Nebati’den ’vergi istisnası’ açıklaması: Çalışmalar hızlandırılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından, yurt dışında çalışan işçilere gelir vergisi istisnasına ilişkin bilgilendirme yaptı. Bakan Nebati, istisnanın getirilmesi için çalışmaların hızlandırılacağını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yurt dışında çalışan işçilere gelir vergisi istisnası getirilmesi çalışmalarının hızlandırılacağını bildirdi.

"ÇALIŞMALAR HIZLANDIRILACAK"

Nebati, sosyal medya hesabından bugün gerçekleştirilen "Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödülleri Töreni"nde dile getirilen yurt dışında çalışan işçilerin vergi problemine ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "Bakanlığımız bünyesinde geçtiğimiz aylarda gündemimize aldığımız 'yurt dışında çalışan işçilerimize gelir vergisi istisnası getirilmesi' hususundaki çalışmalarımızı Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda hızlandırarak firmalarımızın ve insanımızın önünü açacağız." ifadelerine yer verildi.

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