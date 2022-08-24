Akaryakıt fiyatları son dakika: 24 Ağustos benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatları...

24 Ağustos benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Peki, 24 Ağustos benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatları...