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Akaryakıt fiyatları son dakika: 24 Ağustos benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatları...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.08.2022
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Akaryakıt fiyatları son dakika: 24 Ağustos benzin, motorin mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatları...

24 Ağustos benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Peki, 24 Ağustos benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatları...

24 Ağustos benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Peki, 24 Ağustos benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatları...

24 AĞUSTOS 2022 BENZİN FİYATI GÜNCEL LİSTE

Akaryakıt, motorin, mazot, LPG, benzin fiyatları hakkında Türkiye Petrollerinin internet sitesinden edinilen bilgiler ışığında 24 Ağustos güncel pompa fiyatları şöyle;

İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İstanbul'da benzin litre fiyatı: 21.15 TL/LT

İstanbul'da motorin litre fiyatı: 25, 05 TL/LT

İstanbul'da LPG litre fiyatı: 11,35 TL/LT

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 21.28 TL/LT

Ankara'da motorin litre fiyatı 25.16 TL/LT

Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TL/LT

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 21.27 TL/LT

İzmir'de motorin litre fiyatı 25.18 TL/LT

İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04 TL/LT

BRENT PETROLDE YÜKSELİŞ!

Geçtiğimiz gün 97,28 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, dünü 96,48 dolar seviyesinde tamamlarken brent petrolün varil fiyatı kapanışa göre yüzde 0,24 artarak 96,72 dolar oldu.

Fiyatların yükselişinde, Suudi Arabistan'ın, petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüşlere karşılık OPEC'in üretimi kısabileceğine yönelik açıklaması etkili oldu. Uluslararası medyada yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, OPEC'in, son dönemdeki fiyat düşüşlerini önlemek için üretim kesintisine gitmeye hazır olduğunu belirtti.

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