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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'vergi gelirleri' açıklaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.08.2022
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Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan ’vergi gelirleri’ açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi gelirlerine ilişkin tahsilat/tahakkuk oranlarının düştüğü ve vergi gelirlerinin bütçedeki payının azaldığı yönündeki iddiaları yalanlayarak, "2021 yılı ocak-haziran döneminde cari yıl tahsilat/tahakkuk oranı yüzde 87,6 iken, 2022 yılının aynı döneminde bu oranın yüzde 90,9’a yükseldiği ve 3,3 puan artış olduğu görülmektedir" açıklaması yaptı.

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