O personel de döner sermaye ek ödemesinden yararlanacak! Yasal mevzuat başlatıldı

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlyla, söz konusu iyileştirmelere matuf olarak yükseköğretim kurumlanna bağlı faaliyet gösteren kamu hastanelerinde çalışan sağlık personelinin herhangi bir hak kaybına uğramaması ve özlük haklarında gerekli iyileştirmelerin yapılması için Yükseköğretim Kurulumuz, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile iş birliği halinde bir yasal mevzuat çalışması başlatmıştır.