O personel de döner sermaye ek ödemesinden yararlanacak! Yasal mevzuat başlatıldı
YÖK Başkanı Erol Özvar tarafından yapılan açıklamada yükseköğretim kurumlarına bağlı faaliyet gösteren kamu hastanelerinde çalışan sağlık personeline ek ödeme yapılacağını paylaştı. İşte detaylar...
YÖK Başkanı Erol Özvan üniversitelerde görevli sağlık personeline yönelik alınan önemli kararı açıkladı.
İŞTE KARARIN DETAYLARI
Sağlık Bakanlıgı'nın 12.08.2022 tarihli ve 31921 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ek Ödeme Yönetmeliği ile sağlık personeline döner sermayeden yapılacak ek ödeme oranlannda iyileştirmeler yapılmıştır.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlyla, söz konusu iyileştirmelere matuf olarak yükseköğretim kurumlanna bağlı faaliyet gösteren kamu hastanelerinde çalışan sağlık personelinin herhangi bir hak kaybına uğramaması ve özlük haklarında gerekli iyileştirmelerin yapılması için Yükseköğretim Kurulumuz, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile iş birliği halinde bir yasal mevzuat çalışması başlatmıştır.
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