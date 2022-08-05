Borsa İstanbul’da hedef 3000! Yükselen pazar değeri yabancı yatırımcının iştahını kabarttı

HALKA ARZLAR TAM GAZ

Yerli yatırımcının ilgisinin artmasında hız kesmeden devam eden halka arzlar da tetikleyici oldu. Borsada 2021'de 52 şirket 21.6 milyar lira büyüklüğünde halka arz gerçekleştirirken, bu yıl da şimdiye kadar 28 şirket 12.3 milyar liralık halka arz yaptı.

Analistler bu yılın tamamında 40'dan fazla şirketin 20 milyar liralık halka arz gerçekleştirmesini bekliyor. Borsada endeksin yüzde 85 prim yaptığı 2020 sonundan bu yana, halka arz edilen hisselerin performansını ölçen Halka Arz Endeksi ise yüzde 231 yükseldi.