Vatandaşa ucuz gıdanın adresi Tarım Kredi marketleri! Bin adet yeni market geliyor

30 BİN AİLE MARKETİNE ÖNCELİK

Bayilik modeliyle Türkiye'de şu anda sayıları 30 bini bulan aile marketlerinin bir kısmının da öncelikli olarak Tarım Kredi marketlere dönüştürülmesi hedefleniyor. Anlaşma sağlanılması halinde açılacak bu bayilerin ürün tedariki Tarım Kredi tarafından sağlanacak. Aynı zamanda 1000-1500 metrekare büyüklüğünde KoopgrosS'ların açılmasına da hız verilecek. Yaklaşık 400-500 bin nüfusun olduğu şehir merkezlerinde KoopgrosS'lar açılacak.