Vatandaşa ucuz gıdanın adresi Tarım Kredi marketleri! Bin adet yeni market geliyor
Tarım Kredi Kooperatifleri 1.000 yeni market açmak için kolları sıvadı. Franchise ile ilerlenecek sistemde, 30 bin aile marketi ve bakkallara öncelik verilecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Tarım Kredi Kooperatifleri'nin mevcutta bin 400 olan market sayısının 2 bin 500'e çıkarılması talimatının ardından, Tarım Kredi düğmeye bastı.
Bu kapsamda Tarım Kredi Kooperatifleri, yeni başlatacağı franchise modeli ile kısa sürede bin market daha açacak.
BAKKALLARA BAYİLİK İMKÂNI
Tarım Kredi'nin franchise modeli ile açtıracağı marketlerin adının KoopmarkeT olarak planlandığı öğrenilirken, kendi bünyesindeki marketler ise KooperatiF market adıyla devam edecek. Tarım Kredi'nin bu kapsamda yakın zamanda franchise modeli kurarak bununla da geleneksel kanaldaki market ve bakkalları öncelikli olarak Tarım Kredi çatısı altına almayı hedeflediği öğrenildi.
30 BİN AİLE MARKETİNE ÖNCELİK
Bayilik modeliyle Türkiye'de şu anda sayıları 30 bini bulan aile marketlerinin bir kısmının da öncelikli olarak Tarım Kredi marketlere dönüştürülmesi hedefleniyor. Anlaşma sağlanılması halinde açılacak bu bayilerin ürün tedariki Tarım Kredi tarafından sağlanacak. Aynı zamanda 1000-1500 metrekare büyüklüğünde KoopgrosS'ların açılmasına da hız verilecek. Yaklaşık 400-500 bin nüfusun olduğu şehir merkezlerinde KoopgrosS'lar açılacak.
DEPO SAYISI ARTIRILACAK
Tarım Kredi, marketlere ürün tedarikinin daha hızlı sağlanması için lojistik merkezlerinin sayısını da artıracak. Bu kapsamda mevcutta İstanbul Avrupa ve Anadolu, İzmir, Antalya, Konya, Mersin, Ankara, Samsun, Diyarbakır, Erzurum, Bursa, Sivas'ta yer alan lojistik depolarının sayısı artırılarak yılsonuna kadar 20 depo sayısına ulaşılmış olunacak.
SANAL SATIŞ BAŞLIYOR
Bir diğer kamu iştiraki olan PttAVM.com ile daha önce online satışa başlayan Tarım Kredi, PttAVM'nin yanı sıra kendi kuracağı sanal kanallarla da internetten satış yapacak. Tarım Kredi Market ürünlerinin sanal ortamda satılmasına imkân verecek KoopgeL ve KoopsanaL kısa sürede devreye alınacak.
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