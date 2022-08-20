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Avrupa'ya kötü haber: Kuzey Akım 1 boru hattı üç gün süreyle kapatılacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.08.2022 Güncelleme Tarihi: 20.08.2022
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Avrupa’ya kötü haber: Kuzey Akım 1 boru hattı üç gün süreyle kapatılacak

Rus gazını Baltık üzerinden Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım 1 boru hattının bakım çalışmaları nedeniyle 3 gün kapatılacağı açıklandı. Bu sürenin ardından günde 33 milyon metreküp gaz akışı devam edecek.

Rus gazının Baltık üzerinden önce Almanya'ya buradan da birçok Avrupa ülkesine taşındığı Kuzey Akım 1 gaz boru hattında bakım çalışmaları devam ediyor.

Rus devlet enerji şirketi Gazprom, Alman Siemens şirketinin uzman ve mühendisleri ile birlikte Portovaya gaz istasyonunda 3 günlük bir bakım çalışması yapılacağını duyurarak, "Siemens'in teknik raporlarına göre blok çatlakları, deformasyonlar, yanık lekelerinin incelenmesi, blokların temizlenmesi, yağ kaçakları, bağlantı noktalarının sıkılması, emniyet valflerinin kontrolü ve yanan gazın tahliyesi gibi bakımların yapılması gerekmektedir. Mevcut bakım sözleşmesi kapsamında bir dizi rutin bakım nedeniyle Siemens ortaklarıyla 29 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında 3 gün süreyle operasyonlar gerçekleştirilecektir" denildi.

Bu sürenin ardından günde 33 milyon metreküp gaz akışı devam edecek.

Gazprom, 27 Temmuz'da Kuzey Akım 1 boru hattının Portovaya kompresör istasyonunda bakım çalışması başlatmış, boru hattından Avrupa'ya gaz akışı yüzde 20 seviyelerine kadar gerilemişti.

Bakım için Kanada'da bulunan türbin Rusya'nın taleplerine rağmen "yaptırımlar" gerekçesiyle teslim edilmemişti. Gazprom, türbinin hala teslim edilmemesi nedeniyle Portovaya'da şu an 1 türbin motorunun çalıştığını açıklamıştı.


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