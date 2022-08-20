Sıfır otomobil satışında beklenen oldu! Yeni düzenleme sonrası hepsi "zulasındaki" araçları piyasaya çıkardı

'ARAÇ YOK' SÖYLEMİ BİTTİ

Türkiye'nin önde gelen otomobil distribütörlerinden birinin Kartal'daki yetkili bayisini aradık. Aynı markanın bir orta bir de üst segment modelini sorduk. Her iki markanın da manuel araçlarının ellerinde olduğunu, istediğimiz zaman aracı gidip görebileceğimizi belirttiler.

Bu araçların otomatik viteslerinin ise ellerinde bulunmadığını, eylül ayı içinde stoklara gireceğini kaydettiler. Bu araçların daha önce bulunamadığını hatırlattığımız satış temsilcisi, "Bir dönem 3-4 ay araç yoktu. Şu an öyle bir sorun yok. Dediğim gibi manuel isterseniz gelip alabilirsiniz, otomatik ise eylülde stokta olacak" dedi.