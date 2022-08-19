19 Ağustos 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Gazprom'dan SON DAKİKA "gaz" kararı

Gazprom'dan SON DAKİKA "gaz" kararı

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 19.08.2022 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022
ABONE OL
Gazprom’dan SON DAKİKA gaz kararı

Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattından, tek kompresör ünitesinin bakımı nedeniyle 31 Ağustos’tan itibaren 3 günlüğüne doğal gaz akışının durdurulacağını bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA