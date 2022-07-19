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Haberler Dünya Haberleri İran ve Rus Gazprom şirketi 40 milyar dolarlık yatırımı öngören mutabakat zaptı imzaladı

İran ve Rus Gazprom şirketi 40 milyar dolarlık yatırımı öngören mutabakat zaptı imzaladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.07.2022
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İran ve Rus Gazprom şirketi 40 milyar dolarlık yatırımı öngören mutabakat zaptı imzaladı

İran ile Rusya'nın enerji şirketi Gazprom arasında İran'daki petrol ve doğal gaz sahalarına yönelik 40 milyar dolarlık yatırımları öngören mutabakat zaptı imzalandı.

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