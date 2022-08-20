Uluslararası kuruluşlardan İstanbul Havalimanı’na büyük övgü! Dünyaya örnek oluyor

HAVALİMANLARI İÇİN ALTYAPI VE TOPLU ULAŞIM SİSTEMLERİ

Forbes Travel Guide Rating Başkanı Amanda Frasier de bazı destinasyonların havalimanları için altyapıya ve toplu ulaşım sistemlerine yaptıkları yatırımların takdire değer çabalar olduğunu belirterek, İstanbul'un müthiş bir yeni havalimanının olduğunu ve bazı uluslararası rotaların, ulaşımı çok daha uygun hâle getirdiğini ifade etti.