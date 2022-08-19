İhracatta atılım zamanı! Destekler arttı kapsam genişledi





ZİNCİR MAĞAZALAR KAPSAMA ALINDI

İhracat desteklerine "çok kanallı zincir mağaza desteği" eklendi. Çok kanallı zincir mağaza marka sahibi şirketlere toplamda yıllık en fazla 20 milyon liraya kadar destek verilecek. Turquality Projesi desteği kapsamında ihracatçı birliklerinin iştigal sahasına giren ürünlerinin yurtdışı pazarlarda tanıtılması amacıyla Bakanlığa sunacakları proje kapsamında gerçekleştirecekleri tanıtım, danışmanlık ile pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderleri yıllık 4 milyon liraya kadar yüzde 75 oranında desteklenecek. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Turquality/marka destek programı ile yönetim sistemlerinin yürütülmesine ilişkin istihdam, eğitim, organizasyon, tanıtım ve danışmanlık giderlerinin tamamı yıllık en fazla 100 milyon liraya kadar desteklenecek.



EXİMBANK'TAN 100 MİLYON TL

Eximbank ihracat kredi sigortası programları dahilinde özellikle yatırım malı makina, teçhizat gibi orta ve uzun vadeli sigortaya konu spesifik nitelikteki mal ihracatının sigortalanmasına yönelik işlemlerde, Eximbank tarafından yapılan tazminat ödemelerinin reasüre edilemeyen kısmı yıllık en fazla 100 milyon liraya kadar desteklenecek. Küresel tedarik zinciri yetkinlik projesi kapsamında şirketlerin makine, ekipman, donanım, yazılım alımı, eğitim, danışmanlık ile sertifakasyon giderleri 2 yıl yüzde 50 oranında ve şirket başına 15 milyon liraya kadar desteklenecek.