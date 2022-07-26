Yılın zirvesi! Sanayide çarklar ihracat için dönüyor





12 SEKTÖRDEN REKOR İHRACAT

İmalat sanayisinde kapasite kullanım oranının yükselmesinde, ihracattaki güçlü seyir etkili oldu. İhracat haziranda 23.4 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek aylık rakamına ulaşırken, 6 aylık ihracat 126 milyar dolar, yıllık ihracat ise 246 milyar dolar oldu. Küresel piyasalardaki resesyon endişeleriyle ekonomik aktivitenin olumsuz etkileneceğine dair endişeler ve merkez bankalarının para politikalarında sıkılaştırma sürecini başlatmasıyla küresel büyümenin olumsuz etkileneceğine dair öngörülere karşın sanayi sektörü dünyanın dört bir yanına ürünlerini ulaştırmaya devam ediyor. Türkiye'nin sanayi ihracatı, 94 milyar 180 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-haziran ihracatına ulaştı. 16 sektörden 12'si ihracat rekoru kırdı.