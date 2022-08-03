03 Ağustos 2022, Çarşamba
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Son dakika: Temmuz ayı ihracat rakamları | Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Tüm zamanların rekoru

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.08.2022 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022
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Son dakika: Temmuz ayı ihracat rakamları | Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Tüm zamanların rekoru

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, temmuz ayı dış ticaret rakamlarını basın toplantısıyla açıklıyor.

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