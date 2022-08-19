Koza Altın’dan dev keşif! Tam 20 bin ons altın bulundu

BORSADA İŞLEM GÖRÜYOR

Koza Altın 2010 yılından bu yana Borsa İstanbul'da işlem görüyor. Şirketin 152.5 milyon lira sermayesi bulunurken özsermayesi 23.3 milyar lira seviyesinde ve bu da şirketin güçlü olduğunu gösteren verilerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Yıldız Pazar'da işlem gören Koza Altın'ın yüzde 30'u halka açık durumda. Son bir yılda şirketin hissesi de yüzde 66 oranında prim yaptı.