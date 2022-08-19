Koza Altın’dan dev keşif! Tam 20 bin ons altın bulundu
Türkiye'de son yıllarda büyük rezervler tespit edildi ve madenlerde çalışmalar başlatıldı. Gübretaş'ın Bilecik'in Söğüt ilçesinde 3,5 milyon onsluk, Koza Altın'ın geçen Haziran ayında Ağrı'da 20 ton altın rezervini keşfetmesinin ardından bir güzel haber de Eskişehir'in Kaymaz ilçesinden geldi. Madende yapılan keşif sonrası altın miktarının tam 20 bin ons olduğu açıklandı.
Koza Altın'ın Eskişehir'in Kaymaz ilçesinde Kaymaz İşletmesi'nde yaklaşık 20 bin onsluk potansiyel altın kaynağı tespit edildi.
Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada "Kaymaz işletmemiz mevcut açık ocak sahalarında, 2022 yıllında gerçekleştirilen cevher geliştirme sondajları neticesinde, yaklaşık 20.000 ons'luk potansiyel altın kaynağı tespit edilmiştir. Bu kaynaktan yaklaşık 16.000 Ons Altın üretimi hedeflenmiştir. 2022 yılı içerisinde cevherin Kaymaz işletmesinde üretimi yapılacaktır. Şirketimizin 2022 yılı cirosuna yaklaşık 500.000.000.-TL katkısı olacaktır" denildi.
20 BİN ONS ALTIN NEYİ İFADE EDİYOR?
1 ons altın günümüzde 1750 Dolar seviyelerinden fiyatlanıyor. 20 bin ons altını hesapladığımızda 35 milyon dolarlık bir rakam ortaya çıkıyor. Türk Lirası'na çevirdiğimizde ise 630 milyon lira civarında rezervin bulunmuş oluyor.
Koza Altın'ın maden çıkarma maliyetlerini de düştüğünde şirketin cirosuna 2022 yılı için 500 milyon liralık katkı olacağı belirtildi.
BORSADA İŞLEM GÖRÜYOR
Koza Altın 2010 yılından bu yana Borsa İstanbul'da işlem görüyor. Şirketin 152.5 milyon lira sermayesi bulunurken özsermayesi 23.3 milyar lira seviyesinde ve bu da şirketin güçlü olduğunu gösteren verilerden biri olarak karşımıza çıkıyor.
Yıldız Pazar'da işlem gören Koza Altın'ın yüzde 30'u halka açık durumda. Son bir yılda şirketin hissesi de yüzde 66 oranında prim yaptı.
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