Konutta hem fiyatları hem de kiraları düşürecek dev adım! 50 bin boş ofis ev oluyor

Buna göre, 'ticaret+konut' parsellerinde yer alan iskân almış veya henüz inşa aşamasında olan ofis kullanımlı bağımsız bölümlerin, parseldeki toplam konut kullanımı yüzde 80'i geçmeyecek şekilde 1 Temmuz 2023 tarihine kadar konuta dönüşebilmesine imkân sağlanıyor. Bu sayede yapılan araştırmalara göre sadece İstanbul'da konut+ticaret alanlarında bulunup satılamayan veya kiralanamayan yaklaşık 1.5 milyon, ülke genelinde ise 3-4 milyon metrekare ofisin, talep edilmesi halinde konuta dönüşebilmesinin yolu açıldı.