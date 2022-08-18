Sağlık çalışanlarına taban ek ödeme dönemi! Teşvik ödemesini kimler alabilir? Performans sistemi kalktı mı? Bakan Koca detaylarını açıkladı

4- Taban ödeme olarak belirtilen kısmın çoğu genel bütçe sabit mahsuplaşmasına mı gidiyor?

Hayır. Böyle bir durum söz konusu değil. Eskiden performans ödemesi içinde döner sermayeden verilen sabit ek ödeme, merkezi yönetim bütçesinden maaşa eklenerek verilecek. Ancak mahsuplaşma, bu hesapların muhasebeleştirilmesi ile ilgili bir husustur, kişilerin geliri ile ilgisi yoktur.





5- İzin kullanınca, taban ek ödeme ile verilen paradan kesinti olacak mı?

Yıllık iznin 12 gününde hiçbir kesinti olmayacak. Ayrıca hastalık nedeniyle raporlu olunan günlerde de kesinti yapılmayacak.



