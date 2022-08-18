Avrupa’da kaos! Almanya’nın 3 aylık gazı kaldı | İngiltere’de enflasyon 40 yıl sonra çift haneye yükseldi





RESESYON RİSKİ ARTTI

Çekirdek enflasyon da yıllık bazda yüzde 6.2'ye yükseldi. Enflasyon verileri hükümet ve İngiltere Merkez Bankası (BOE) üstündeki baskıyı artırdı. Ekonomistler artan maliyet baskıları nedeniyle artık resesyon riskinin çok daha olası görüldüğü İngiltere'ye dair giderek daha da kötümserleşiyor. BOE dördüncü çeyrekte başlayacak, 2024'ün ilk yarısına kadar sürecek bir resesyon bekliyor ve enflasyonun bu yıl yüzde 13'ü geçeceğini tahmin ediyor. Söz konusu veriler Margaret Thatcher hükümetinin iş başında olduğu Eylül 1980'den bu yana en kötü ekonomik performansa işaret ediyor.