Emekli olduğu halde çalışanların "kıdem tazminatı" sorusu yanıt buldu! Bu tarihe dikkat: 8 Eylül 1999

BU TARİHLERE DİKKAT

5- Tabii bir de işyerinde çalışmaya devam ederken emeklilik için gerekli süreyi ve prim ödeme gün sayısını doldurmasına rağmen yaştan dolayı emekli olamayanların kıdem tazminatı durumu var. Bu durumda olanlar işten ayrılmak şartıyla, kıdem tazminatını alabilirler. Şartlar neler? İşe başlama durumuna göre şartlar değişiyor. 8 Eylül 1999 tarihinden önce ilk sigortalı olanlar 15 çalışma yılını doldurup, 3600 prim gün sayısını tamamladıklarında kendi istekleri ile işten ayrılıp, kıdem tazminatını alabiliyorlar.