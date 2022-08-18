Sağlıkçıların beyaz reform sevinci! Doktorlar ve tıp öğrencilerden sağlık alanındaki reformlara destek



KARAKAYALI: "SAĞLIK PERSONELLERİ SAYISI KAT KAT ARTIRILDI"

Merve Karakayalı (Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi): "Aslen Adıyamanlıyım. AK Parti'nin iktidara gelmesi ile beraber birçok alanda yaptığı devrim niteliğindeki icraatlarından biri de sağlık alanındaki büyük gelişimdir. İlk yıllarda özellikle antibiyotiklerdeki şişirilmiş fiyatlar 5 - 10 kat düşürüldü. Hasta ve ölülerin hastanelerde rehin tutulduğu dönem son buldu. Şehir hastaneleri ile hasta odaları adeta 5 yıldızlı otellere dönüştürüldü. Herkes sağlık güvencesi altına alındı. Sağlık personelleri sayısı kat kat artırıldı. Son 2 -3 yıldır hekimlerimizin yaşadığı talihsizliklerin sona ermesini temenni ediyorum."



KERMAN: "SAĞLIK TURİZMİNDE DE GÖZDE ÜLKE HALİNE GELDİK"

Muhammed Lütfullah Kerman (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. Sınıf): "Türkiye olarak sağlıkta devrimi yaşıyoruz. Her türlü fiziki şartın çok kıymetli olduğu sağlık sektöründe Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü verilerine göre hastane yatak sayılarının son 20 yılda yüzde 48 arttı. Şehir hastanelerinin yapılması gibi atılımlar fiziki açıdan devrimi sağladı. Sağlık alanındaki nitelikli insan gücünün de artışıyla sağlıkta devrime şahit olduk ve olmaya devam ediyoruz. Sağlık turizminde de gözde bir ülke haline gelmemiz bu devrimin en güzel neticelerinden. Bunda emeği geçen herkesten Allah razı olsun."



BALABAN: SAĞLIK DEVRİMİNE ŞAHİT OLDUK

Özge Balaban (Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü 3. Dönem): "Türkiye olarak sağlıkta devrim yapıyoruz. Her saniyenin kıymetli olduğu sağlık sektöründe Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü verilerine göre ambulans sayısı 618'den 5.840'a çıktı. Bu sayede ambulans başına düşen nüfus 107.446 dan 14.500'e indirildi. Bu verilerin de gösterdiği gibi sağlık devrimine şahit olduk ve olmaya devam edeceğiz bu konu da emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor.. Daha güzel işlerin yapılacağına tüm benliğimle inanıyorum."



ERSAYAR: "2020 PANDEMİ SÜRECİNİ EN RAHAT GEÇİREN ÜLKEYİZ"

Caner Ersayar (Ameliyathane Hizmetleri 2. Sınıf): "Bir sağlıkçı olarak ülkemizde sağlık alanında yapılan çalışmaları görmek, bu bölüme yönelmemi sağlamakla beraber yapılan çalışmaları gördükçe geleceğe karşı olan inancım ve umudum artıyor. Hastaneye ve sağlığa ulaşmanın lüks olmaktan arınması, alınan hizmetlerin tamamen ücretsiz olması yapılan en büyük devrimlerden biri. Özellikle son yıllarda yapılan şehir hastaneleriyle beraber sağlık alanında yapılan büyük hamleler 2020 pandemi sürecini en rahat geçiren ülke olarak tüm dünyaya örnek olmamızı sağladı. Bu ülkemizle beraber bizleri yani sağlık çalışanlarını da dünyanın örnek alması gereken statüye getirdi. Bunlar gibi çok fazla çalışma ve sunulan gurur kaynakları var. Tüm bunları bizlere sunan başta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim."



"TÜRKİYE PENDEMİ SÜRECİNİ BAŞARIYLA ATLATIP KONTROL ETMİŞTİR"

Intern Hekim Dr. Shahmir Ferotan (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi): "Türkiye sağlıkta devrimini pandemi sürecinde sıkıntı yaşamadan atlatması ile göstermiştir. Koronavirüsün dünyayı etkisi altına aldığı pandemi döneminde Amerika ve Avrupa ülkeleri gibi gelişmiş ülkelerde bile sağlıkta alt yapının ve insan gücünün yetersizliği ile boğuşurken Türkiye ise süreci başarı ile atlatıp kontrol etmiştir ve kontrol etmeye devam ediyor."



