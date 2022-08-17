Altın - dolar - euro fiyatlarında (17 Ağustos 2022) son durum ne? | Borsa günü rekorla tamamladı
Altın, dolar ve euro üzerinden yatırım yapan vatandaşlar ekonomide yaşanan gelişmeleri merak ediyor. Son dakika haberine göre; Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,29 kazançla 2.980 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.983,22 puana taşıdı. Öte yandan altın gramı bugün düşüşe geçti. Peki, altın - dolar - euro fiyatlarında (17 Ağustos 2022) son durum ne? ABD Merkez Bankası (Fed) eylül ayı faiz kararı ne olur? Altın ve ONS altın ne kadar olur? İŞTE ANALİSTLERİN YORUMU VE EKONOMİ HABERİNİN TÜM AYRINTILARI...
SON DAKİKA! BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 66,70 puan artarken, toplam işlem hacmi 69 milyar lira ile 17 Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 7,84, holding endeksi yüzde 2,01 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 0,68 ile taş toprak oldu.
Analistler, banka hisselerinde yoğunlaşan alımlarla Borsa İstanbul'un dünya borsalarından pozitif ayrıştığını bildirdi.
FED VE MERKEZ BANKASI'NIN TOPLANTILARI
Bu akşam ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları ve yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısının yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, veri gündeminde ise Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) öne çıktığını kaydetti.
BORSADA DİRENÇ VE DESTEK SEVİYESİ NE?
Analistler, açıklanan şirket finansal sonuçları nedeniyle sektör ve hisse bazlı ayrışmaların sürdüğünü ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.000 puanın direnç, 2.940 ve 2.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.
Diğer yandan Anadolu Ajansını'nın anketine katılan ekonomistlerin tamamı, yarınki PPK toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.
ALTININ ONSU NE KADAR?
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.763,7 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1 azalışla 1 milyon 24 bin 400 liradan tamamladı.
DOLAR NE KADAR OLDU?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 17,9286 lira, satışta 18,0004 lira olarak açıkladı.
TCMB, önceki efektif kurunu alışta 17,9295 lira, satışta 18,0013 lira olarak belirlemişti.
TAHVİL VE BONO PİYASASI
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18,45'ten, bileşik getirisi de yüzde 19,30'dan gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,0170, sterlin/dolar paritesi 1,2050, dolar/yen paritesi de 135,4 düzeyinde seyrediyor.
BRENT PETROL NE KADAR?
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,2 düşüşle 92,1 dolardan işlem görüyor.
DOLAR SON DURUM (17 AĞUSTOS 2022)
ALIŞ: 17.9576 SATIŞ: 17.9635
EURO SON DURUM (17 AĞUSTOS 2022)
ALIŞ: 18.2701 SATIŞ: 18.2798
ALTIN NE KADAR?
Gram altın: 1018
Çeyrek altın: 1690
Yarım altın: 3381
Tam altın: 6740
Cumhuriyet altını: 6952
22 ayar bilzeik: 964
ALTIN 17 AĞUSTOS 2022 GÜNDÜZ FİYATLARI
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.024,7 liradan işlem gördü.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.681 lira, Cumhuriyet altını da 6.866 liradan satıldı.
FED'İN EYLÜL AYI FAİZ KARARI NE OLUR?
Para piyasalarındaki beklentilere göre Fed'in eylülde yüzde 55 ihtimalle 50, yüzde 45 ihtimalle ise 75 baz puan faiz artıracağının fiyatlandığını anımsatan analistler, bugünün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde 2. çeyrek büyüme ve ABD'de perakende satışların öne çıktığını kaydetti.
ONS ALTIN İÇİN TAHMİN
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.760 doların destek, 1.800 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
TCMB: KISA VADELİ DIŞ BORÇ STOKU 134,8 MİLYAR DOLAR OLDU
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre; haziran sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 2021 yıl sonuna göre yüzde 10,9 oranında artışla 134,8 milyar dolar oldu.
Bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, yüzde 8,9 oranında artarak 56 milyar dolar olurken diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku, yüzde 12 oranında artarak 49,4 milyar dolar oldu. Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2021 yıl sonuna göre yüzde 0,1 artarak 11,1 milyar dolar seviyesine çıktı. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı, yüzde 4 artışla 15,9 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 16,1 artışla 18,1 milyar dolar oldu. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları, geçen yıl sonuna göre yüzde 15,2 artışla 10,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2021 yıl sonuna göre yüzde 14,4 artarak 44,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
KAMU VE ÖZEL SEKTÖRÜN BORCU
Tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu, 2021 yıl sonuna göre yüzde 11,8 artarak 24,8 milyar dolar olurken özel sektörün kısa vadeli dış borcu, yüzde 9,9 artışla 80,6 milyar dolar seviyesine geldi.
Özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar, yıl sonuna göre yüzde 11,4 artarak 70,7 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 10,4 artarak 63,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2021 yıl sonunda 460 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2022 Haziran sonu itibarıyla 405 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar, 85 milyon dolar olarak gerçekleşti.
BORÇ STOKUNUN DÖVİZ KOMPOZİSYONU
Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu; yüzde 46,2'si dolar, yüzde 25,5'i euro, yüzde 9,1'i TL ve yüzde 19,2'si diğer döviz cinslerinden oluştu.
Vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 182,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken 17,6 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.
Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 19,2, Merkez Bankası'nın yüzde 16,1, özel sektörün ise yüzde 64,7 oranında paya sahip olduğu gözlendi.
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