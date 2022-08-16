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Zincir marketlerin 'fiyat' oyunu! Tüketici Federasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu: 3 liralık elma nasıl 33 liraya satılır? Bunun izahı yok!

EKONOMİ ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 16.08.2022 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022
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Zincir marketlerin ’fiyat’ oyunu! Tüketici Federasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu: 3 liralık elma nasıl 33 liraya satılır? Bunun izahı yok!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürünlerinde indirim yapılacağını duyurmuştu. Tüketici Federasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, söz konusu ürünlerde yüzde 13-14 civarında bir indirimin yaşandığını vurgulayarak zincir marketlerin 'fiyat' oyununu anlattı. Hal Kayıt Sistemi (HKS) uygulamasından baktığından tarladan 3 liraya çıkan elmanın marketlerde 33 liraya çıktığını vurgulayan Ağaoğlu, "3 liralık elmayı 11 katına sattı. Bunun izahı var mı?" dedi.

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürünlerinde indirim yapılacağı duyurulmuştu. Başkan Erdoğan, şeker, un, zeytinyağı, ayçiçek yağı gibi 30-40 çeşit üründe indirim yapılacağının müjdesini vermesinin ardından geride kalan gün indirimli fiyatlar uygulamaya alınmıştı.

MUHALEFETİN "20-30 KURUŞ İNDİRİM" ALGISI ÇÜRÜDÜ: YÜZDE 13-14 İNDİRİM VAR

Gelişmelere ilişkin A Haber'de canlı yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında değerlendirmelerde bulunan Tüketici Federasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, muhalefet partilerinin "20-30 kuruş indirim" yaptılar algısını çürüttü.

Kırmızı mercimek, patates, limon, ayçiçek yağı gibi ürünlerden fiyat örnekleri veren Ağaoğlu, "Yüzde 13-14 civarında indirimler var." diye konuştu.

ZİNCİR MARKETLERİN FİYAT OYUNU: TARLADAN 3'E ÇIKAN ELMA 33'E VATANDAŞA SUNULUYOR

Zincir marketlerin 'fiyat' oyununu vatandaşlara anlatan Ağaoğlu, "Sebze-meyve reyonlarında Ticaret Bakanlığının öngördüğü hal kayıt künyelerinin karekodlu olması zorunlu. Salatalığı, biberi, patlıcanı kaça almış onu görüyorum. Herkesin yükleyebileceği uygulama var, HKS uygulaması var. Maliyetleri gösteriyor. Alış fiyatını görüyorum." diye konuştu.

"BUNUN İZAHI VAR MI?"

HKS'de 3 liraya tarladan çıkan elmanın 17 liraya zincir marketlere devredildiğini bunun da marketler tarafından 33 liraya satıldığını söyleyen Ağaoğlu, "Bunun izahı var mı?" diye sordu.

BAKANLIĞA ÇAĞRI: PAKETLİ ÜRÜNLERE SATIŞ FİYATI İBARESİ KOYULMALI

Bakanlığa çağrı yapan Ağaoğlu, "Paketli ürünlere tavsiye edilen satış fiyatı ibaresinin koyulması lazım" dedi.

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