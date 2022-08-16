Zincir marketlerin 'fiyat' oyunu! Tüketici Federasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu: 3 liralık elma nasıl 33 liraya satılır? Bunun izahı yok!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürünlerinde indirim yapılacağını duyurmuştu. Tüketici Federasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, söz konusu ürünlerde yüzde 13-14 civarında bir indirimin yaşandığını vurgulayarak zincir marketlerin 'fiyat' oyununu anlattı. Hal Kayıt Sistemi (HKS) uygulamasından baktığından tarladan 3 liraya çıkan elmanın marketlerde 33 liraya çıktığını vurgulayan Ağaoğlu, "3 liralık elmayı 11 katına sattı. Bunun izahı var mı?" dedi.
Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürünlerinde indirim yapılacağı duyurulmuştu. Başkan Erdoğan, şeker, un, zeytinyağı, ayçiçek yağı gibi 30-40 çeşit üründe indirim yapılacağının müjdesini vermesinin ardından geride kalan gün indirimli fiyatlar uygulamaya alınmıştı.
MUHALEFETİN "20-30 KURUŞ İNDİRİM" ALGISI ÇÜRÜDÜ: YÜZDE 13-14 İNDİRİM VAR
Gelişmelere ilişkin A Haber'de canlı yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında değerlendirmelerde bulunan Tüketici Federasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, muhalefet partilerinin "20-30 kuruş indirim" yaptılar algısını çürüttü.
Kırmızı mercimek, patates, limon, ayçiçek yağı gibi ürünlerden fiyat örnekleri veren Ağaoğlu, "Yüzde 13-14 civarında indirimler var." diye konuştu.
ZİNCİR MARKETLERİN FİYAT OYUNU: TARLADAN 3'E ÇIKAN ELMA 33'E VATANDAŞA SUNULUYOR
Zincir marketlerin 'fiyat' oyununu vatandaşlara anlatan Ağaoğlu, "Sebze-meyve reyonlarında Ticaret Bakanlığının öngördüğü hal kayıt künyelerinin karekodlu olması zorunlu. Salatalığı, biberi, patlıcanı kaça almış onu görüyorum. Herkesin yükleyebileceği uygulama var, HKS uygulaması var. Maliyetleri gösteriyor. Alış fiyatını görüyorum." diye konuştu.
"BUNUN İZAHI VAR MI?"
HKS'de 3 liraya tarladan çıkan elmanın 17 liraya zincir marketlere devredildiğini bunun da marketler tarafından 33 liraya satıldığını söyleyen Ağaoğlu, "Bunun izahı var mı?" diye sordu.
BAKANLIĞA ÇAĞRI: PAKETLİ ÜRÜNLERE SATIŞ FİYATI İBARESİ KOYULMALI
Bakanlığa çağrı yapan Ağaoğlu, "Paketli ürünlere tavsiye edilen satış fiyatı ibaresinin koyulması lazım" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖF kayıt tarihleri açıklandı! AÖF 2022-2023 kayıtları ne zaman başlıyor? AÖF kayıtları nereden, nasıl yapılacak? Ücreti...
- Yeni düzenleme geldi! İkinci el araba fiyatları düşecek mi? İkinci el araba fiyatları düşer mi, artar mı?
- Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak 2022? MEB takvimi ile öğretmen seminerleri kaç gün, hafta sürecek?
- DGS tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak? DGS tercih tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?
- TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ 81 ilde sosyal konut başvuruları başladı mı?
- Kasımpaşa Fenerbahçe canlı maç nereden izlenir? Kasımpaşa Fenerbahçe canlı maç maç izleme yolları...
- Bekçilik fiziki yeterlilik sınav tarihi açıklandı mı? Bekçilik spor mülakatı ne zaman yapılacak?
- EYT kapsamında yer almayana prim formülü! Avantaj ile erken emeklilik! 3600 günle yaş şartı ile primi çok olana...
- Marmara, Ege, Kocaeli, Anadolu Üniversitesi kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıtları yüz yüze, online mı olacak?
- Beklenti anketi sonuçlandı! Ağustos ayı enflasyon oranı açıklandı mı? TÜİK Ağustos ayı TEFE-TÜFE rakamları ne zaman açıklanacak?
- EPGİS son dakika açıklamaları: Motorine zam iptal mi edildi? Motorin, benzin, mazota zam gelecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları...
- VGM burs başvuruları başladı mı? 2022-2023 VGM burs başvuruları hangi tarihte başlayacak?