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Aile Sosyal Yardım paraları ne zaman yatacak? Aile Sosyal Yardım başvuruları başladı mı? Sorgulama...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.08.2022
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Aile Sosyal Yardım paraları ne zaman yatacak? Aile Sosyal Yardım başvuruları başladı mı? Sorgulama...

Aile Sosyal Yardım paraları ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 450 – 600 TL arasında 12 ay boyunca ödenen devlet desteği başvuruları e-devlet üzerinden tamamlanıyor. Peki, Aile Sosyal Yardım paraları ne zaman yatacak? Aile Sosyal Yardım başvuruları başladı mı? Sorgulama...

Aile Sosyal Yardım paraları ne zaman yatacak? Aile Sosyal Yardım başvuruları başladı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yılda yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanması beklenen destek ödemeleri için başvuruların nasıl yapılacağı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, Aile Sosyal Yardım paraları ne zaman yatacak? Aile Sosyal Yardım başvuruları başladı mı? Sorgulama...

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Yanık'ın açıklamasına göre, temmuz ayı içinde başvuru yapanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nca hak sahipliklerinin onaylanması durumunda, ilk ödemede başvurdukları ay dahil olmak üzere destek ödemesi alacaklar.

Hak sahiplerine ilk ödemeler 29 Temmuz Cuma günü yapıldı.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

İhtiyaç sahibi herkes destekten yararlanabilecek. Daha önce hiçbir sosyal yardımdan faydalanmamış vatandaşlar da başvuru yapabilecek.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aile Destek Programına başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Ayrıca destekten yararlanabilmek için hanedeki kişi başına gelirin net asgari ücretin 3'te 1'inden yani 1.833 liradan az olması gerekiyor. 4 kişilik bir ailede 7 bin 300 liranın altında gelir varsa destekten yararlanılabilir.

SOSYAL YARDIM UYGULAMASI GENİŞLETİLDİ: ÇALIŞAN VE EMEKLİLER DE BAŞVURABİLECEK...

İhtiyaç sahiplerinin dört gözle beklediği Türkiye Aile Destek Programı'nın kapsamı genişletildi. Müjdeyi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık verdi.

4 milyon haneye 15 milyar lira destek sağlayacak Aile Destek Programı'nın kapsamına çalışan ve emekliler de alındı.

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