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Çipli betona 7 ülkeden talep

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.08.2022
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Çipli betona 7 ülkeden talep

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Aralık 2018'den bu yana kullandığı Elektronik Beton İzleme Sistemi (EBİS) ile dünyada da adından söz ettiriyor. Çok sayıda ülke sistem için başvuruda bulundu.

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