TOKİ’den yüz binlerce ucuz konut hamlesi! Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! Detaylar belli oluyor! Emekli için yüzde 20 kontenjan ayrıldı

Proje kapsamında ayrılması planlanan yüzde 20'lik kota ile her beş gençten biri ev sahibi olacak. Aynı durum emekli vatandaşlar için de geçerli olacak. Anadolu şehirleri ve İstanbul'da belirli aile geliri üst sınırı ve daha önce evi olmaması koşullarının aranacağı kampanyada, başvurular ardından kura yolu ile konut edinimi sağlanacak.