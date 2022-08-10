Ucuz konutta detaylar netleşti! Asgari ücretli ve emekliye müjde! 81 ilde 450- 500 bin konut...

Tarihin en büyük sosyal konut hamlesi için detaylar belli olmaya başladı. Eylül ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı projede 400-500 bin arasında konut ve işyeri için çalışmaların başlaması bekelniyor. Proje kapsamında emeklilere, gazilere, şehit ailelerine ve evlenecek gençlere belirli sayıda kontenjan ayrılacak. 81 ilde yapılacak konutlar için başvuru süreci yakından takip ediliyor. Hal böyle olunca,"ucuz konut başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru şartları neler?" sorularına yanıt aranıyor.