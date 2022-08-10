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Haberler Galeri Ucuz konutta detaylar netleşti! Asgari ücretli ve emekliye müjde! 81 ilde 450- 500 bin konut...

Ucuz konutta detaylar netleşti! Asgari ücretli ve emekliye müjde! 81 ilde 450- 500 bin konut...

Tarihin en büyük sosyal konut hamlesi için detaylar belli olmaya başladı. Eylül ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı projede 400-500 bin arasında konut ve işyeri için çalışmaların başlaması bekelniyor. Proje kapsamında emeklilere, gazilere, şehit ailelerine ve evlenecek gençlere belirli sayıda kontenjan ayrılacak. 81 ilde yapılacak konutlar için başvuru süreci yakından takip ediliyor. Hal böyle olunca,"ucuz konut başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru şartları neler?" sorularına yanıt aranıyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.08.2022 19:08
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Ucuz konutta detaylar netleşti! Asgari ücretli ve emekliye müjde! 81 ilde 450- 500 bin konut...

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kampanyasında son detaylar belli olmaya başladı. Geçtiğimiz hafta Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan konu hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Sosyal konut projesi kapsamında hiç evi olmayan vatandaşa konut, arsa ve işyerlerinin 20 yıl vadeli olarak ve uygun taksitlerle satışa sunulması planlanıyor. Projeye başvurular için detaylar merak ediliyor. Peki, ucuz konut için başvuru şartları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ucuz konutta detaylar netleşti! Asgari ücretli ve emekliye müjde! 81 ilde 450- 500 bin konut...

Eylül ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı dev sosyal konut projesi kapsamında hiç evi olmayan vatandaşa; konut, arsa, işyeri 20 yıl vadeli ve uygun taksitlerle satışa sunulacak.

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Ucuz konutta detaylar netleşti! Asgari ücretli ve emekliye müjde! 81 ilde 450- 500 bin konut...

Vatandaşın dört gözle beklediği kampanya kapsamında konut sayısı illerden gelen talebe göre belirlenecek. Edinilen bilgilere göre, büyük şehirler başta olmak üzere 81 ilde 450-500 bin konut ve işyeri yapılması planlanıyor. Projenin tüm ayrıntılarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan Eylül'de vatandaşa müjdeleyecek.

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Ucuz konutta detaylar netleşti! Asgari ücretli ve emekliye müjde! 81 ilde 450- 500 bin konut...

YENİ EVLİYE EV MÜJDESİ

TOKİ'nin daha önce yaptığı sosyal konut projelerini içeren kampanyalarda evi olmayan emeklilere de ayrı kota oluşturulmuştu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olacak yeni projede ise; dar gelirliler, emekliler, şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra gençler ve yeni evlenecekler de ayrı kota içinde değerlendirilecek.

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Ucuz konutta detaylar netleşti! Asgari ücretli ve emekliye müjde! 81 ilde 450- 500 bin konut...

Anadolu şehirleri ve İstanbul'da belirli aile geliri üst sınırı ve daha önce evi olmaması koşullarının aranacağı kampanyada başvuruların ardından kura yolu ile konut edinimi sağlanacak.