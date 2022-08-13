13 Ağustos 2022, Cumartesi
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BDDK'dan Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğde değişiklik

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.08.2022
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BDDK’dan Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğde değişiklik

Danışma komitesi üyeliğine ilişkin olarak bir kişinin en fazla iki bankanın danışma komitesinde görev alabilmesine ilişkin hüküm, kalkınma ve yatırım bankalarının danışma komitelerindeki üyelikler hakkında uygulanmayacak.

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