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Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak? Bakan Kirişçi saat verdi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.07.2022 Güncelleme Tarihi: 08.07.2022
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Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak? Bakan Kirişçi saat verdi

Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatacağını açıkladı. Bakan Kirişçi, "181 milyon 196 bin 661 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün 13.00 itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 181,2 milyon liralık tarımsal destekleme tutarlarını bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını açıkladı.

Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "181 milyon 196 bin 661 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün 13.00 itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda verilen bilgilere göre, söz konusu destek tutarları, iyi tarım uygulamalarında 70 milyon 762 bin 258 lira, organik tarımda 53 milyon 42 bin 441 lira, kırsal kalkınmada 37 milyon 589 bin 363 lira, yağlı tohumlu bitkilerde 8 milyon 205 bin 99 lira, Ar-Ge'de 6 milyon 769 bin 694 lira ve uzman eller projesinde 4 milyon 827 bin 806 lira olarak belirlendi.

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