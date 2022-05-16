Tarımsal destek ödemeleri yattı mı? 2022 Mayıs çiftçi tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak? Bakan Kirişçi açıkladı

Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak? Tarım Ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çiftçilere yapılacak tarımsal destekleme ödemeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteği, Katı Organik Gübre Desteği, Kırsal Kalkınma Desteği, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği, Hububat-Baklagil ve Dane Mısır Desteği ve Hayvan Gen Kaynakları Desteği ile ilgili tarih belli oldu. Peki, tarımsal destek ödemeleri yattı mı? 2022 Mayıs çiftçi tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destekleme ödemelerinin 16 Mayıs Pazartesi yani bugün hesaplara yatırıldığını açıkladı. Bakan Kirişci Twitter'dan paylaştığı bilgi notunda "3 milyar 176 milyon 677 bin 292 TL'lik tarımsal destekleme ödemelerine bugün başlıyoruz. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun" dedi.