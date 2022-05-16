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Tarımsal destek ödemeleri yattı mı? 2022 Mayıs çiftçi tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak? Bakan Kirişçi açıkladı

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2022
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Tarımsal destek ödemeleri yattı mı? 2022 Mayıs çiftçi tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak? Bakan Kirişçi açıkladı

Tarımsal destek ödemeleri yattı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere yönelik sağlanan tarımsal destek ödemeleri ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Bakan Vahit Kirişçi, toplam 3 milyar 176 milyon 677 bin 292 TL ödeme yapılacağını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından ödemelerin takvimi araştırılmaya başlandı. Peki, tarımsal destek ödemeleri yattı mı? 2022 Mayıs çiftçi tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak? Tarım Ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çiftçilere yapılacak tarımsal destekleme ödemeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteği, Katı Organik Gübre Desteği, Kırsal Kalkınma Desteği, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği, Hububat-Baklagil ve Dane Mısır Desteği ve Hayvan Gen Kaynakları Desteği ile ilgili tarih belli oldu. Peki, tarımsal destek ödemeleri yattı mı? 2022 Mayıs çiftçi tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destekleme ödemelerinin 16 Mayıs Pazartesi yani bugün hesaplara yatırıldığını açıkladı. Bakan Kirişci Twitter'dan paylaştığı bilgi notunda "3 milyar 176 milyon 677 bin 292 TL'lik tarımsal destekleme ödemelerine bugün başlıyoruz. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteği 2 milyar 963 milyon 2 bin 192 lira, Katı Organik Gübre Desteği 195 milyon 77 bin 205 lira, Kırsal Kalkınma Desteği 8 milyon 900 bin 947 lira, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği 6 milyon 308 bin 817 lira, Hububat-Baklagil ve Dane Mısır Desteği 2 milyon 13 bin 346 lira, Hayvan Gen Kaynakları Desteği 1 milyon 374 bin 785 lira oldu.

MAZOT VE GÜBRE DESTEKLEMESİ BAŞVURU ŞARTLARI

Destekleme alabilmek için bazı şartları taşımanız gerekiyor.

Bu şartlar;

Çiftçi kayıt sistemine kayıt olunmalıdır.

Bakanlık tarafından belirlenen tarihte dilekçe ile başvurmak gerekmektedir.

Gübre desteği başvurusu yapabilmek için en az 1 dekar alana sahip olunması gerekmektedir.

50 dekardan fazla araziye sahip olanların toprak analizi yaptırmaları gerekmektedir.

Toprak analizi yaptırmayan çiftçilerimiz sadece mazot desteği alabilecek ve gübre desteklerinden yararlanamayacaktır.

Bunu bir örnek ile anlatalım. Örneğin 132 dekar araziye sahipsiniz. Bu alan için üç toprak analizi yaptırmanız gerekiyor. Çünkü her 50 dekar için 1 analiz şartı var. Şayet iki adet analiz yaptırır ve kalan 32 dekar için analiz yaptırmazsanız sadece 100 dekar için gübre desteği alırsınız. 32 dekar için sadece mazot desteği alınabilir.

Destekleme kapsamında mazotun 100 TL' lik mazotun 50 TL'si devlet tarafından karşılanacak.

Ektiğiniz ürünün coğrafi koşullara uygunluğunun tespit edilmesi gerekiyor.

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