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Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirim başlıyor! 33 üründe...

A Haber
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Giriş: 12.08.2022 13:28
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos 2022 pazartesi günü itibarıyla indirimli fiyat uygulamasına geçilecek. Et ürünlerinde ise Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilecek ürünler paketli olarak en kısa sürede indirimli şekilde satışa sunulacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Filiz Uçan aktardı.
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