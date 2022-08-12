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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan dolandırıcılık uyarısı: İtibar etmeyin!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.08.2022 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022
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Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan dolandırıcılık uyarısı: İtibar etmeyin!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Son dönemde Bakanlığımıza yapılan başvurularda; kendisini avukat olarak tanıtan şahısların vatandaşları arayarak haklarında Bakanlığımız Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü tarafından idari para cezası uygulandığı ve para cezası tutarının iletilen banka hesap numarasına yatırılmaması halinde aleyhlerinde icra takibi başlatılacağı yönünde beyanda bulundukları ihbar edilmektedir. Bu kapsamda; Bakanlığımızın adını kullanarak para gönderilmesini isteyen şahıslara itibar edilmemesi gerekmektedir." açıklamasında bulundu.

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