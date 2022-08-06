06 Ağustos 2022, Cumartesi
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Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 7 milyonu aştı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.08.2022
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Antalya’ya hava yoluyla gelen turist sayısı 7 milyonu aştı

Antalya'ya, 1 Ocak-5 Ağustos döneminde hava yoluyla 7 milyon 76 bin 937 turist geldi. Öte yandan 2021'in aynı döneminde gelen turist sayısı 3 milyon 705 bin 771 olarak kayıtlara geçmişti.

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