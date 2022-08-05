05 Ağustos 2022, Cuma
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Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci duyurdu: Destek ödemeleri bugün hesaplara aktarılacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.08.2022 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022
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Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci duyurdu: Destek ödemeleri bugün hesaplara aktarılacak

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 60 milyon 516 bin 754 TL'lik tarımsal destek ödemelerini bugün hesaplara aktaracaklarını bildirdi.

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