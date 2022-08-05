Balon balığı avlayanları ilgilendiriyor! Ödenecek destekleme tutarları artırıldı

Karar ile Türkiye kara sularında yayılım gösteren yabancı istilacı balon balıklarının popülasyonlarının ve stoka katılım oranlarının indirilmesi, ülke balıkçılığının ve ekonomisinin uğrayacağı zararın azaltılması, sucul biyolojik çeşitliliğin ve stokların korunması, kaynakların sürdürülebilir ve rasyonel kullanılabilirliğinin temin edilmesi hedefleniyor.