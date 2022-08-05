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Balon balığı avlayanları ilgilendiriyor! Ödenecek destekleme tutarları artırıldı

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 05.08.2022 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022
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Balon balığı avlayanları ilgilendiriyor! Ödenecek destekleme tutarları artırıldı

Balon balığı çeşitlerinden "lagocephalus sceleratus" avcılığıyla uğraşan balıkçılara, 200 bin adede kadar adet başına 12,5 TL, diğer türlerini avlayanlara ise 1 milyon adede kadar adet başına 2,5 TL destekleme ödemesi yapılacak.

Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar ile Türkiye kara sularında yayılım gösteren yabancı istilacı balon balıklarının popülasyonlarının ve stoka katılım oranlarının indirilmesi, ülke balıkçılığının ve ekonomisinin uğrayacağı zararın azaltılması, sucul biyolojik çeşitliliğin ve stokların korunması, kaynakların sürdürülebilir ve rasyonel kullanılabilirliğinin temin edilmesi hedefleniyor.

ÖDENECEK TUTAR YENİDEN BELİRLENDİ

Bu kapsamda, geçerli ruhsat tezkeresine sahip balıkçı gemisi ile su ürünleri avcılık faaliyeti yapan ve istilacı balon balığı türlerini avlayan balıkçılara adet başına yapılacak doğrudan destekleme ödemesi yeniden belirlendi.

Kararla, belirlenen adet sınırı düşürülürken adet başına yapılacak destek tutarı ise artırıldı.

ADET BAŞINA 2.5 TL

Buna göre, balon balığı türlerinden "lagocephalus sceleratus" avcılığı yapan balıkçılara 200 bin adede kadar (200 bin adet dahil) adet başına 12,5 lira destekleme ödemesi yapılacak.

Diğer balon balığı türlerine ise 1 milyon adede kadar (1 milyon adet dahil) adet başına 2,5 lira ödenecek.

Karar, 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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