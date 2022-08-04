Son dakika: Borsa güne rekorla başladı: Tüm zamanların en yüksek seviyesi
Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,91 artışla 2.709,01 puana çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Öte yandan BIST 100 endeksi dün yüzde 1,39 değer kazanarak 2.684,46 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,55 puan ve yüzde 0,91 değer kazanarak 2.709,01 puana yükseldi. Endeks böylece, açılışta rekor kırdı.
Bankacılık endeksi yüzde 1,07 ve holding endeksi yüzde 0,92 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,20'yle ulaştırma oldu.
BIST 100 endeksi dün yüzde 1,39 değer kazanarak 2.684,46 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
Analistler, jeopolitik risklere ilişkin endişelerin geri plana atılması ve yatırımcıların beklentilerden iyi gelen şirket finansal sonuçları ve makroekonomik verilere odaklanması ile küresel pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.
Bugün İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, aralık ayından bu yana her toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına giden BoE'nin, bu ay faizi 50 baz puan artırmasının beklendiğini bildirdi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.720 seviyesinin direnç, 2.600 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.
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