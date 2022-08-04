Son dakika: Borsa güne rekorla başladı: Tüm zamanların en yüksek seviyesi

Bankacılık endeksi yüzde 1,07 ve holding endeksi yüzde 0,92 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,20'yle ulaştırma oldu.

BIST 100 endeksi dün yüzde 1,39 değer kazanarak 2.684,46 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.