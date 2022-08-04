3.340 TL hesaplara yatacak! Evde bakım maaşı yattı mı? 2022 Ağustos ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Ağustos ayı evde bakım maaşı yattı mı? Engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatılan evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklenmesi için verilen Evde Bakım Yardımı ödemeleri her ay gerçekleştiriliyor. Ağustos ayı ödemelerini bekleyen vatandaşlar, ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağını merak ediyor. Peki, evde bakım maaşı yattı mı? 2022 Ağustos ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte cevaplar...

AĞUSTOS AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

2022 Ağustos evde bakım maaşı ödemeleri henüz yatmadı. Evde bakım yardımı ödemeleri her ayın 15'i ile 30'u arasında yapılıyor. Bu kapsamda il il gerçekleştirilecek evde bakım yardımı ödemeleri 15 Ağustos'ta başlayacak.