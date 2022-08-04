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3.340 TL hesaplara yatacak! Evde bakım maaşı yattı mı? 2022 Ağustos ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.08.2022
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3.340 TL hesaplara yatacak! Evde bakım maaşı yattı mı? 2022 Ağustos ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Evde bakım maaşı yattı mı? Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için ödenen evde bakım yardımının Ağustos ayı ödemeleri bekleniyor. Geçtiğimiz ay zamlanan evde bakım yardımının ne zaman yatacağını merak eden hak sahipleri, konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, evde bakım maaşı yattı mı? 2022 Ağustos ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte Ağustos ayı evde bakım maaşı ödemeleri hakkında merak edilenler...

Ağustos ayı evde bakım maaşı yattı mı? Engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatılan evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklenmesi için verilen Evde Bakım Yardımı ödemeleri her ay gerçekleştiriliyor. Ağustos ayı ödemelerini bekleyen vatandaşlar, ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağını merak ediyor. Peki, evde bakım maaşı yattı mı? 2022 Ağustos ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte cevaplar...

AĞUSTOS AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

2022 Ağustos evde bakım maaşı ödemeleri henüz yatmadı. Evde bakım yardımı ödemeleri her ayın 15'i ile 30'u arasında yapılıyor. Bu kapsamda il il gerçekleştirilecek evde bakım yardımı ödemeleri 15 Ağustos'ta başlayacak.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 2.354 lira tutarındaki evde bakım desteği 3.340 liraya çıktı.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)

SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.

Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

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